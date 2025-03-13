«Зелёная роща» попросила орловцев не мешать мусоровозам

13.3.2025 | 12:30 ЖКХ, Новости

Транспорт, припаркованный у контейнеров, мешает забирать отходы.

Фото: greenpark57.ru

За последнюю неделю в Орловской области зафиксировано целых 17 случаев, когда вывоз мусора не состоялся именно по этой причине. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Нарушения фиксировались во всех районах Орла, а также во Мценске.

«Для корректной работы спецтехники необходимо оставлять по 5 метров с каждой стороны площадки свободными», – напомнили в «Зелёной роще».

Также оператор указал, что ещё год назад в регионе ввели административную ответственность за подобные нарушения. Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования