«Зелёная роща» попросила орловцев не мешать мусоровозам

Транспорт, припаркованный у контейнеров, мешает забирать отходы.

За последнюю неделю в Орловской области зафиксировано целых 17 случаев, когда вывоз мусора не состоялся именно по этой причине. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Нарушения фиксировались во всех районах Орла, а также во Мценске.

«Для корректной работы спецтехники необходимо оставлять по 5 метров с каждой стороны площадки свободными», – напомнили в «Зелёной роще».

Также оператор указал, что ещё год назад в регионе ввели административную ответственность за подобные нарушения. Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч.

ИА «Орелград»