Орловский техникум вернет в бюджет субсидию

Департамент образования и техникум исполнили предписание КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области сообщила о результатах исполнения предписания, выданного по итогам проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Орловским техникумом агробизнеса и сервиса. Как уже рассказывал «Орелград», ранее КСП уличила техникум в неисполнении в 2023 году показателей государственного задания. Последнее было доведено до техникума региональным департаментом образования. Неисполненные показатели аудиторы подсчитали в денежном эквиваленте, вышло 756,6 тысячи рублей.

В рамках исполнения предписания КСП департамент образования Орловской области направил техникуму требование о возврате субсидии в сумме 756,6 тысяч рублей в казну. Причем возвращать средства техникум будет «за счет средств от приносящей доход деятельности». Кроме того, ранее аудиторы насчитали 332,2 тысячи рублей, которые в 2023 году техникум необоснованно потратил на поощрительные выплаты обучающимся в виде премий. Департаментом образования и в данном случае направлено требование о возврате субсидии в указанном размере.

Также по требованию КСП техникум доначислил заработную плату младшему обслуживающему персоналу на сумму 143,5 тысячи рублей и педагогическим работникам (за счет включения в минимальный размер оплаты труда доплат за заведование кабинетом и проверку тетрадей) на сумму 8,9 тысячи рублей. Доначисление и выплата премий к праздничным датам за 2023-2024 годы, которая была включена в минимальный размер оплаты труда, составило еще 80 тысяч рублей.

«Образовательным учреждением проводится работа по взысканию задолженности за коммунальные услуги по помещениям, расположенным в студенческом общежитии, в сумме 157,8 тысячи рублей, – информирует Контрольно-счетная палата. – Обеспечено соблюдение должностными лицами образовательного учреждения требований по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, оформлению первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства».

Проведено обучение сотрудников учреждения – членов единой комиссии по осуществлению закупок. В рамках проверки было установлено 22 факта нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Также техникум приступил к оформлению права оперативного управления на два гаража площадью 438 и 660 квадратных метров.

ИА «Орелград»