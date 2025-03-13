Строители орловского аэропорта обратились к Путину

Видеоролик опубликован в соцсетях.

В частности, он появился на личной странице Бориса Иванова “ВКонтакте”.

К президенту России обратились сотрудники НАО “Ирмаст-Холдинг”. Напомним, накануне гендиректора предприятия отправили под домашний арест.

По словам авторов обращения, проблемы с выплатой зарплаты начались осенью минувшего года. Постепенно “всё свелось к каким-то случайным и неполным выплатам”. На данный момент “Ирмаст-Холдинг” частично не рассчитался с рабочими за ноябрь и полностью – за последующие месяцы.

Ранее строители обращались в Следственный комитет России и к прокурору Орловской области – с той же проблемой. Авторы обращения отметили, что правоохранительные органы ведут работу. Однако по факту сотрудникам НАО нужно получить их деньги уже сейчас, не дожидаясь чего-то ещё.

Также сотрудники НАО рассказали, что один из их коллег, тоже не получивший зарплату, был вынужден взять кредит в полмиллиона рублей, чтобы обеспечить своего больного ребёнка необходимыми лекарствами.

ИА “Орелград”