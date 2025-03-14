Убитая коза дорого обошлась орловцу

Орловский районный суд вынес решение о возмещении ущерба.

Министерство природных ресурсов Курской области обратилось в суд с иском к жителю Орловщины о возмещении ущерба государственному охотничьему фонду. Вечером 10 мая 2024 года на поле вблизи села Бупел Хомутовского района мужчина с использованием нарезного огнестрельного оружия осуществил незаконную добычу одной особи европейской косули.

Постановлением мирового судьи в августе 2024 года орловец привлечен к административной ответственности по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты). В результате действий браконьера государственному охотничьему фонду причинен ущерб, оцениваемый в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России, в сумме 200 000 рублей.

Районный суд пришел к выводу, что вина ответчика и факт причинения ущерба охотничьим ресурсам являются установленными. Соответственно, орловец обязан возместить его в полном объеме.

ИА “Орелград”