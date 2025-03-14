Горсовет Орла вручил благодарности труженикам коммунальной сферы

16 марта работники ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник.



В преддверии этой даты в Орле прошли торжественные мероприятия, где отметили заслуги тружеников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

За многолетний труд благодарности Орловского городского Совета получили опытные работники: Валерий Лихоманов (35 лет стажа в обслуживании многоквартирных домов), Кирилл Пеньков (более 10 лет мастер по обслуживанию и эксплуатации общего имущества) и Денис Силанов (около 15 лет отвечает за своевременную и бесперебойную работу лифтового фонда).

Председатель комитета по ЖКХ горсовета Орла Илья Жуков отметил значимость труда работников ЖКХ. Порой он не заметен, но очень важен, подчеркнул депутат.

«Хочу сказать большое спасибо каждому, кто своим ежедневным трудом создает благоприятную среду для наших жителей. От рук этих людей зависит чистота города, хорошее состояние домов. Сегодня мы поздравили тех, кто очень давно занят в сфере ЖКХ, трудом и делом показал пример».

В Орловской области в сфере ЖКХ трудятся более 9 тысяч человек. Они обслуживают почти 3,5 тысячи многоквартирных домов, работая в 170 организациях и управляющих компаниях, а также товариществах.

ИА “Орелград”