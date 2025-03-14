Роспотребнадзор ответил орловцам на жалобы на «наливайки»

14.3.2025 | 15:40 Новости, Экономика

Ведомство переадресовало их в полицию и обладминистрацию.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о многочисленных жалобах, поступающих от граждан. Они касаются продажи алкоголя в запрещённое время.

В ведомстве напомнили, что рассмотрение таких вопросов не входит в компетенцию Управления.

Порядок розничной торговли алкоголем регулируется федеральным законом (№171-ФЗ от 22.11.1995) и региональным законом (№1335-ОЩ от 04.04.2012). На данный момент в Орловской области продавать «весёлые напитки» нельзя с 21:00 до 10:00. Это касается как магазинов, так и общепита (за исключением ресторанов).

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что контролировать выполнение этих законов должно Управление МВД по региону и Департамент промышленности и торговли Орловской области. Очевидно, направлять жалобы нужно именно туда.

ИА «Орелград»


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