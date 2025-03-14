На Орловщине нашли около тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель

Таковы итоги истекшего месяца.

О них рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В феврале в регионе выявили семь неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила 1150,64 гектара. Участки находятся в Орловском муниципальном округе, Залегощенском и Новосильском районах.

Согласно выпискам из ЕГРН, земли принадлежат ООО «Орёл Нобель-Агро», ООО «Агри 2.0 Фарминг», АО ОПХ «Красная звезда», КФХ «Харитонова», а также одному физическому лицу.

В адрес правообладателей направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

ИА «Орелград»