Под Орлом следователя осудили за сфабрикованное дело

Женщина грубо нарушила должностные инструкции.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении теперь уже бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении). Из материалов дела следует, что подсудимая в 2021 году была назначена на должность старшего следователя следственной группы отделения МВД России по Должанскому району. На тот момент она имела звание лейтенанта юстиции.

Буквально через несколько дней после вступления в должность она возбудила в отношении местного жителя уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, а именно марихуаны в крупном размере. В рамках расследования ей было необходимо допросить свидетелей. Однако она решила не соблюдать установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок проведения допроса свидетелей. Суд установил, что следователь пустилась на фальсификацию доказательств по находящемуся в ее производстве уголовному делу о тяжком преступлении.

Она самостоятельно, без проведения реальных бесед, составила два протокола допроса свидетелей и подделала их подписи. Мотив оказался простым – девушка хотела «облегчить свою работу, уменьшив ее объем, необоснованно сократить время на производство следственных действий, снизить сложность и напряженность своей служебной деятельности». Сфальсифицированные протоколы она приобщила к материалам уголовного дела в качестве доказательств, которые были необходимо ей. Судя по ним, фигурант уголовного дела был виновен в совершении тяжкого преступления. Более того, фактически сфабрикованное дело было направлено в суд для его рассмотрения по существу.

В судебном заседании подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 УК РФ, и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с выполнением обязанностей по расследованию или организацией расследования уголовных дел, сроком на 2 года. На основании статьи 73 УК РФ суд постановил считать наказание условным и назначил испытательный срок на два года, в течение которого экс-следователь своим поведением должна доказать исправление.

ИА «Орелград»