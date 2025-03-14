Орловский прокурор побывал на проблемных объектах

14.3.2025 | 11:05 Закон и порядок, Криминал, Новости, Образование

Алексей Тимошин изучил ситуацию со строительством и ремонтом школ.

Фото: Прокуратура Орловской области

Как сообщает прокуратура Орловской области, Тимошин посетил место будущего строительства школ в Жилина и на Родзевича-Белевича, а также в гимназии №39. Кроме него в поездке участвовали представители областной власти, полиции, «Орёлгосзаказчика» и «Орелгосэкспертизы», подрядных организаций.

В данный момент проект строительства школы на Родзевича-Белевича проходит повторную государственную экспертизу. В Жилина ситуация несколько лучше — документация уже получила положительное заключение.

Должностные лица ООО «АС Монтаж», которое занимается школой в Жилина, уже получили административных штрафов на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Их «наказывали рублём» за строительство без разрешения и за нарушение сроков.

Также возбуждено уголовное дело о хищении 124 миллионов рублей. В отношении учредителя подрядной организации ООО «АС Монтаж» и директора субподрядной организации ООО «Кристал» избрана мера пресечения.

Прокурор области отметил, что работы на объекте могут не завершиться в положенный срок — такие риски существуют. Причиной является количество строителей и материалов, фактически находящихся на площадке, а также сложное финансовое состояние подрядчика. Чтобы не допустить этого, ответственным лицам и структурам придётся усилить ведомственный контроль.

Также Тимошин побывал в гимназии №39, где идёт капремонт. Ранее здешнему подрядчику пришлось корректировать документацию, что притормозило работы. Однако сейчас ремонт ведётся «достаточно активно», отметили в прокуратуре.

По итогам визита Тимошин поручил районным прокурорам продолжить еженедельные выезды на объекты, а начальнику отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД – оперативное сопровождение законности расходования бюджетных средств.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования