Орловский прокурор побывал на проблемных объектах

Алексей Тимошин изучил ситуацию со строительством и ремонтом школ.

Как сообщает прокуратура Орловской области, Тимошин посетил место будущего строительства школ в Жилина и на Родзевича-Белевича, а также в гимназии №39. Кроме него в поездке участвовали представители областной власти, полиции, «Орёлгосзаказчика» и «Орелгосэкспертизы», подрядных организаций.

В данный момент проект строительства школы на Родзевича-Белевича проходит повторную государственную экспертизу. В Жилина ситуация несколько лучше — документация уже получила положительное заключение.

Должностные лица ООО «АС Монтаж», которое занимается школой в Жилина, уже получили административных штрафов на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Их «наказывали рублём» за строительство без разрешения и за нарушение сроков.

Также возбуждено уголовное дело о хищении 124 миллионов рублей. В отношении учредителя подрядной организации ООО «АС Монтаж» и директора субподрядной организации ООО «Кристал» избрана мера пресечения.

Прокурор области отметил, что работы на объекте могут не завершиться в положенный срок — такие риски существуют. Причиной является количество строителей и материалов, фактически находящихся на площадке, а также сложное финансовое состояние подрядчика. Чтобы не допустить этого, ответственным лицам и структурам придётся усилить ведомственный контроль.

Также Тимошин побывал в гимназии №39, где идёт капремонт. Ранее здешнему подрядчику пришлось корректировать документацию, что притормозило работы. Однако сейчас ремонт ведётся «достаточно активно», отметили в прокуратуре.

По итогам визита Тимошин поручил районным прокурорам продолжить еженедельные выезды на объекты, а начальнику отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД – оперативное сопровождение законности расходования бюджетных средств.

ИА «Орелград»