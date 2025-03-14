Областные власти сократили транспортное финансирование

40 миллиардов потратят на развитие транспортной системы Орловщины.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу развития транспортной системы региона. Ее куратором является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора. Ответственным исполнителем является Алексей Субботин, член правительства Орловской области, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Объем финансирования программы составит 40,09 миллиарда рублей. Кстати, по сравнению с предыдущей версией документа он немного сокращен, раньше финансирование планировалось в объеме 40,258 миллиарда рублей.

Объем затрат на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» сокращен с 5,755 миллиарда рублей до 5,707 миллиарда рублей, ведомственного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – с 28,927 миллиарда рублей до 28,807 миллиарда рублей. Комплекса процессных мероприятий «Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства» сохранил объем своего финансирования на уровне 1,954 миллиарда рублей, а объем финансирования ведомственного проекта «Пассажирский транспорт» даже немного вырос – с 1,835 миллиарда рублей до 1,84 миллиарда рублей.

С 2024 года стартовал второй этап реализации этой программы, который продлится по 2029 год включительно. Документом предусмотрено развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования.

Программа также включает в себя мероприятия по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом. Средства им выделяют из областного бюджета в качестве компенсацию части затрат на строительство таких заправок. Субсидии положены и тем предпринимателям, которые занимаются переоборудованием транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива.

Кстати, региональная программа привязана к национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Последняя предусматривает обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

ИА «Орелград»