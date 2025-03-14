В Орле ввели «культурные» льготы для участников СВО

Порядок предоставления льгот введен для муниципальных учреждений.

Администрация города Орла утвердила положение о порядке предоставления льгот муниципальными учреждениями культуры при организации и проведении платных мероприятий для отдельных категорий граждан. Действие документа затрагивает Орловский городской центр культуры, культурно-досуговый центр «Металлург», Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина и ансамбль танца «Славица». Льготы распространяются только на мероприятия, организуемые и проводимые перечисленными учреждениями в соответствии с их уставной деятельностью.

Согласно документу, право льготного посещения платных мероприятий дано участникам специальной военной операции, включая тех бойцов, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Льготы предоставлены тем, кто был призван на военную службу по мобилизации, кто проходит военную службу в Вооруженных Силах РФ, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Аналогичные льготы предоставлены членам их семей, а также сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и служащим правоохранительных органов, которые направлялись в зону СВО и Курскую область для выполнения служебных обязанностей. «Действие льгот распространяется на период выполнения специальных задач, служебных обязанностей и иных аналогичных функций в ходе проведения специальной военной операции», – следует из документа.

В случае гибели или смерти участника СВО право льготного посещения платных мероприятий, организуемых и проводимых учреждениями культуры, для членов их семей становится постоянно действующим. Льготные входные билеты должны предоставляться в кассах учреждений – без указания цены и с проставлением штампа «бесплатно». Сведения о количестве граждан, воспользовавшихся правом на бесплатное посещение, будут учитываться при формировании муниципальных заданий учреждений на следующий год.

ИА «Орелград»