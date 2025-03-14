В Орловской области начали готовиться к пожарам и половодью

Пока гидрологическая обстановка в регионе остается в пределах нормы.

Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды приступил к выполнению гидрологических работ в режиме половодья. На текущий момент подтопленных низководных мостов, населенных пунктов, придомовых территорий, участков автомобильных дорог, садоводческих участков и пониженных участков местности в Орловской области нет. Гидрологическая обстановка пока остается в пределах нормы, однако специалисты прогнозируют, что уже довольно скоро ситуация может измениться.

«В связи с положительными температурами воздуха, осадками в виде дождя существует вероятность повышения уровней воды в реках Орловской области, – следует из оперативного прогноза Главного управления МСЧ России по Орловской области. – Также по причине нарушения в работе дренажных (канализационных) систем и неисправностей ливневых стоков на территории населенных пунктов области, существует вероятность происшествий, связанных с подтоплением низководных мостов и пониженных участков местности».

Начинает регион готовиться и к сезону пожаров. Напомним, губернатор Андрей Клычков призвал орловцев воздержаться от поджога сухой травы и бесконтрольного сжигания мусора. Впрочем, в настоящее время на территории Орловской области расчет классов пожарной опасности не проводится. Но с потеплением его начнут проводить. Из прогноза МЧС следует, что в связи с выходом населения на приусадебные участки возможны неконтролируемые палы усохшей травяной растительности и мусора. Огонь от них может перекинуться на жилые постройки и лесные массивы. Не исключается и вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров.

«Существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа, возникновения отдельных очагов торфяных пожаров, вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне, – следует из информации ГУ МЧС. – На территории Орловской области находятся большие залежи торфа. Наиболее крупные залежи находятся в Шаблыкинском районе на площади 2,642 тысячи га объемом 4,7 миллиона кубометров, в Дмитровском районе – на площади 1,244 тысячи га объемом 2,2 миллиона кубометров, в Хотынецком районе – на площади 1,528 тысячи га объемом 5,8 миллиона кубометров».

В засушливый весенне-летний период на территории Орловской области возрастает вероятность самовозгорания торфяных месторождений, предупреждают спасатели. При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. К слову, общая площадь лесов Орловской области занимает 208,8 тысячи га, что составляет 8,3 процента общей земельной площади. Доля хвойных лесов – 23,2 процента.

ИА «Орелград»