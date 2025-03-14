Облсуд оставил в силе приговор по уникальному делу

Убийцу нашли через 24 года.

Преступление произошло ещё в 2000-м году, в нынешнем Орловском муниципальном округе, в деревне Грачёвка. Мужчина убил 23-летнюю девушку, чтобы завладеть её золотыми украшениями. Затем он спрятал тело в лесопарке, а потом покинул Россию.

Однако в 2024-м его задержали. Известно, что это житель города Кременная, который входит в состав Луганской Народной Республики. Удалось найти и останки жертвы, а также взять показания у свидетелей.

В итоге мужчину осудили на 12 лет колонии строгого режима. Защита пыталась обжаловать приговор в облсуде. Однако вышестоящая инстанция не стала менять его. Теперь приговор вступил в силу.

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»