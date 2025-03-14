В Орле отремонтируют мемориал на Машиностроительной

Памятный объект приведут в порядок к юбилею Победы.

Мемориал посвящён курсантам училища имени Фрунзе. Танк установили здесь в 1983-м году, Вечный огонь зажгли ещё около года спустя. Однако памятная стела с соответствующей надписью появилась целых полвека назад.

Тем не менее, за прошедшие десятилетия состояние мемориала ухудшилось. Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, на заседании депутатской группы по Заводскому району стало известно, что памятный объект обновят. Будет отремонтирован постамент, на котором расположен танк. Также планируется покрасить сам памятник.

Кроме того, здесь отремонтируют лавочки, а также разобьют клумбы и посадят цветы.

На этом подготовка к юбилейной дате не ограничится. В районе приведут в достойный вид и остальные места, связанные с Великой Отечественной войной.

Кроме того, будут установлены новые, хотя и временные, тематические объекты. На развязке у Автовокзальной площади появится «Звезда» – композиция, для создания которой используют флаг России, а также Знамя Победы. Известно, что она будет иллюминированной. Перед театром ««Свободное пространство» планируется разместить композицию «Заградительный ёж».

ИА «Орелград»