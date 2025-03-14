Орловцы заработали за год 453 миллиарда рублей

Денежные доходы жителей региона увеличились почти на четверть.

В 2024 году совокупный объем денежных доходов населения Орловской области сложился в размере 453,253 миллиарда рублей и увеличился на 24 процента по сравнению с 2023 годом. Такие данные привел Орелстат. По подсчетам статистиков, денежные расходы местного населения в 2024 году составили 363,971 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 22,9 процента. За тот же период времени орловцы потратили на покупку товаров и оплату услуг 316,457 миллиарда рублей, что на 22,6 процента больше, чем в 2023 году. Прирост сбережений населения составил 89,282 миллиарда рублей, годом ранее он составлял 69,293 миллиарда.

«Реальные денежные доходы в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 14,3 процента, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 5,1 процента, – информирует Орелстат. – Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились 14,3 процента, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 5,5 процента».

В структуре денежных доходов населения Орловской области в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года возросли доли оплаты труда и доходов от собственности при одновременном снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений, отмечают статистики.

Ранее Орелстат сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в декабре 2024 года составила 78 416 рублей. По сравнению с ноябрем 2024 года она увеличилась на 39,8 процента, а по сравнению с декабрем предыдущего года увеличилась на 19,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2024 года выросла по сравнению с декабрем 2023 года на 8,7 процента.

ИА «Орелград»