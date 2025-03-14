В Орле помогут с жильем 12 молодым семьям

Мэрия подправила целевую программу.

Администрация Орла внесла изменения в паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Программа действует с 2017 года. Согласно правка, в 2025, 2026 2027 годах субсидии на приобретение жилья получат 12 молодых семей – по четыре семьи ежегодно. В прошлом году участниками программы стали шесть семей. Рекорд пришелся на 2017 год, когда субсидии получили 87 молодых семей. С учетом обновленных целевых показателей общий объем финансирования программы составляет 405,498 миллиона рублей, он увеличен примерно на 74 миллиона рублей.

Из них за счет средств бюджета Орловской области поступит 73,746 миллиона рублей, за счет бюджета города Орла – 68,181 миллиона рублей. В объеме финансирования учитываются и собственные и заемные средства самих молодых семей. Доля их софинансирования составит 263,571 миллиона рублей. Изначально действия программы планировалось по 2025 год включительно, но затем городские власти продлили срок ее действия еще на два года.

Программа ориентирована на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и бюджетной поддержке с учетом активного использования ипотечного жилищного кредитования. Как отмечено в ее паспорте, в Орле продолжает оставаться острой проблема сокращения численности населения, тенденция к распаду семей. Отсутствие у супругов благоустроенного жилья и, самое главное, перспектив его приобретения влечет невозможность планирования развития семьи и рождения детей.

«Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния молодежной среды, в том числе здоровье, образование, уровень преступности. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов как для всего населения, так и для данной категории населения. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением молодежной политики города Орла. Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса», – говорится в документе.

В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. «Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для стабилизации жизни наиболее активной части населения города, обеспечит привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также повлияет на улучшение демографической ситуации», – считают в мэрии.

ИА «Орелград»