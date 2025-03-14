Автобусное сообщение с Новосилем не прерывается

14.3.2025 | 11:15 Новости, Транспорт

Однако касса действительно перестанет работать.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в орловском Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Ведомство внесло ясность в ситуацию.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о полном прекращении автобусного сообщения с городом. Как пояснили в департаменте, она не соответствует действительности.

Тем не менее, касса, расположенная на остановке, действительно перестанет работать — с 10 апреля текущего года. Однако это никак не повлияет на график и расписание движения межмуниципальных «трёхзначных» автобусов.

Сейчас попасть в этот населённый пункт можно на автобусах №658 «Орёл – Новосиль» и №661 «Орёл — Корсаково». Первый ходит два раза в день, второй — пять раз в неделю.

Пассажиры могут купить билеты непосредственно у водителей автобусов, а также на сайте АО «Орёлавтотранс».

vk.com/kuooop

ИА «Орелград»


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