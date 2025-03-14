Глава орловской ГАИ Коршунов получил срок

Однако он оказался в два раза меньше запрошенного.

Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении «непростых» орловцев. На скамье подсудимых оказались глава ГАИ области Александр Коршунов и Олег Губенков, бывший заместитель начальника кафедры Орловского юридического института МВД имени Лукьянова.

Напомним, Коршунов, который возглавлял орловскую ГАИ много лет, после начала разбирательств (в 2021-м году) был отстранён от работы, но не уволен.

В итоге суд признал обвиняемых виновными по всем предъявленным им статьям. Коршунову вменялись «мошенничество», «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконное участие в предпринимательской деятельности», Губенкову — только «мошенничество».

Установлено, что с августа 2010-го по март 2023-го Коршунов, действуя через доверенное лицо, участвовал в пяти организациях, чья работа касалась ГАИ и охоты. Глава Госавтоинспекции оказывал им покровительство и предоставлял различные преимущества.

С 2014-го по 2019-й он способствовал заключению с данными фирмами 19-ти контрактов. Речь шла об обслуживании комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общая сумма соглашений потянула на 55 миллионов рублей.

Также в 2011-м и 2012-м годах Коршунов помог разместить подразделения ГАИ в зданиях, где ранее, по его указанию, создавались хозяйственные общества — которые после этого стали получать соответствующую арендную плату. Кроме того, глава инспекции давал указания о приёме экзаменов на водительские права у учеников «подконтрольной автошколы».

Также установлено, что Коршунов, являясь ещё и доцентом одной из кафедр юридического института, не проводил занятия в соответствии с утверждённым расписанием. В свою очередь, Губенков поручал коллегам замещать главу ГАИ. В результате этих незаконных действий институт потерял около 260 тысяч рублей.

В итоге суд дал Коршунову три с половиной года колонии общего режима — в два раза меньше наказания, запрошенного обвинением. Также его оштрафовали на 250 тысяч рублей (вместо запрошенных 3,2 миллиона). Кроме того, пока ещё действующего главу ГАИ на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с ответственными и властными полномочиями.

Губенков получил штраф в 450 тысяч, а также аналогичный запрет, но уже на два года. Также обоих обвиняемых лишили специальных званий «полковник полиции».

В прокуратуре Орловской области отметили, что пока что приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»