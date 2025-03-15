Благоустройство сквера Фета во Мценске проверила КСП

О результатах проверки отчитались городские аудиторы.

Контрольно-счетная палата города Мценска обнародовала информацию по результатам проверки расходования бюджетных средств на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды — благоустройство сквера Фета». Проверка коснулась этапа изготовления проектно-сметной документации. В результате установлены определенные нарушения и недостатки. Так, аудиторы пришли к выводу, что сроки утверждения муниципальной программы были нарушены.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска ранее утвердила сама мэрия. Согласно ему, муниципальные программы подлежат утверждению постановлением администрации города Мценска в срок не позднее 1 августа года, предшествующего первому году их реализации. Но в данном случае в установленный собой же срок мэрия не уложилась, приняв программу только в феврале 2019 года.

Согласно договору, заключенному в декабре 2021 года, исполнитель был обязан предоставить заказчику эскизный проект «Благоустройство Фетовского сквера в г. Мценск Орловской области» не позднее 20 декабря 2021 года. Управлением ЖКХ работы по разработке эскизного проекта приняты по акту сдачи-приемки проектной продукции от 27 декабря 2021 года на сумму 570 тысяч рублей. То есть, исполнитель опоздал на 6 дней, но управление ЖКХ не предъявило ему требования об уплате пени, хотя этого требует федеральный закон о закупках.

В свою очередь, управление ЖКХ перечислило аванс исполнителя с опозданием на четыре дня. «Несвоевременное исполнение управлением ЖКХ обязательств по оплате аванса могло повлечь за собой риск возникновения дополнительных расходов бюджета города Мценска», – считают в КСП. Также на шесть дней исполнитель опоздал с предоставлением заказчику сметного расчета эскизного проекта, но и в данном случае требований об уплате пени не получил. По итогам проверки представление направлено в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства, а информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»