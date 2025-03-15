В строительстве Баклановского СДК всплыли скрытые работы

Аудиторы представили расширенный отчет о результатах проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома культуры в селе Бакланово. Деньги выделялись в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Ранее КСП озвучила результаты в Орловском облсовете народных депутатов. Аудиторы рассказали, что по результатам проведения электронного аукциона в 2023 году контракт получило ООО «Стройкомплект» – на сумму 75,5 миллиона рублей со сроком окончания работ до 1 ноября 2024 года.

Выбор подрядчика проводился с использованием конкурентных способов, отметили в КСП. По состоянию на 25 ноября 2024 года общий объем принятых администрацией Орловского муниципального округа работ составил 25,336 миллиона рублей, или 33,6 процента от общего объема работ по контракту. Нарушение сроков выполнения работ КСП объяснило некачественным оказанием услуг ООО НПО «ГРАД» по разработке проектной документации на строительство сельского дома культуры.

Выразилось оно «в выявлении в ходе строительства ошибок и недоработок в проектной документации, неучтенных видов работ и материалов, что способствовало снижению темпов строительства в связи с необходимостью уточнения проектных и технологических решений, согласования и внесения изменений в локальный сметный расчет и привело к увеличению стоимости контракта на 9,239 миллиона рублей».

В ходе проверки также установлено, что администрация Орловского муниципального округа не направляла претензии об уплате неустойки за нарушения. Кроме того, при определении стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникла в ходе строительства, не был учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1,082 миллиона рублей.

«Объем работ на сумму 5,623 миллиона рублей выполнен подрядчиком до внесения изменений в локальный сметный расчет, в связи с чем реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы, – говорится в отчете КСП. – Администрацией Орловского муниципального округа допущено нарушение условий контракта в части принятия и оплаты материалов, не соответствующих проектно-сметной документации».

Акты освидетельствования скрытых работ подрядчиком ООО «Стройкомплект», по мнению КСП, оформлялись формально. Кроме того, значительно затягивались сроки подготовки и предъявления документов, подтверждающих соответствие работ предъявляемым к ним требованиям. Бюджетные средства на сумму 280,2 тысячи рублей на осуществление авторского надзора администрацией Орловского муниципального округа израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, считают аудиторы.

«Администрацией Орловского муниципального округа не осуществлялся контроль за соблюдением ООО НПО «ГРАД» обязательств по договору в части надлежащего ведения журнала авторского надзора, – утверждается в отчете. – По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки».

ИА «Орелград»