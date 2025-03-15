Во Мценске стали реже судить женщин

Представлен обзор деятельности Мценского районного суда в 2024 году.

В 2024 году на рассмотрение в порядке уголовного судопроизводства в Мценский районный суд поступило 149 дел на 180 лиц. В 2023 году в суд поступило практически столько же уголовных дел: 150 на 157 лиц. Таким образом, в 2024 году на рассмотрение в суде находилось меньше уголовных дел, чем в аналогичный период 2023 года, однако по количеству лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, показатель поступивших уголовных дел по лицам выше, чем в 2023 году. Такие данные привела пресс-служба суда.

Сообщается, что всего за 2024 год судом было рассмотрено 145 дел, тогда как в 2023 году было рассмотрено 152 дела. Осуждено в 2024 году 129 человек, или 87,16 процента от общего количества подсудимых. Годом ранее было осуждено 158 человек, или 83,5 процента. В суде пояснили, что в отношении 15 граждан уголовные дела были рассмотрены с прекращением производства. Кроме того, к четырем обвиняемым были принудительные меры медицинского характера – речь идет о «невменяемых лицах».

В 2024 году Мценским районным судом было осуждено 23 женщины, что составило 17,8 процента от общего числа осужденных. В 2023 году показатели были выше: женщин было осуждено тогда 32, или 24,2 процента осужденных. В целом, большую часть осужденных в прошлом году составили трудоспособные, не работавшие и не учившиеся, без постоянного источника дохода, граждане – всего 87 человек, или 67,4 процента от общего количества осужденных.

Стоит отметить, что приговоры были вынесены 39 ранее судимым гражданам, 29 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. По обвинениям в преступлениях, совершенных группами лиц, приговоры выслушали 16 обвиняемых. Одного подсудимого осудили за участие в организованной преступной группе. Также за год Мценский райсуд вынес обвинительные приговоры в отношении шести иностранцев и лиц без гражданства. В особом порядке уголовного судопроизводства было рассмотрено 42 дела, что составляет 28,9 процента от общего количества оконченных уголовных дел в 2024 году. Особый порядок применяется в случае полного признания подсудимым своей вины.

ИА «Орелград»