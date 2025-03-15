Болховская администрация за год судилась более 100 раз

Любопытный отчет представили в Болховском горсовете народных депутатов.

Как уже рассказывал «Орелград», врио главы администрации города Болхова Наталья Толпыгина выступила с отчетом о деятельности в минувшем году. Отчет приняли к сведению депутаты горсовета. Среди прочего глава города рассказала о судебной практике. Так, с ее слов, в 2024 году администрация города Болхова приняла участие в 162 судебных заседаниях по 106 делам. Из них в арбитражном судопроизводстве было рассмотрено 20 дел: в шести случаях мэрия выступала в качестве ответчика, по 10 делам – в качестве истца, а еще по двум делам – в качестве третьего лица. Также в отношении администрации за год было вынесено два судебных приказа.

С исковыми требованиями в арбитражный суд администрация города обращалась по таким делам, как признание договора купли-продажи земельного участка недействительным (исковые требования удовлетворены), возмещение расходов, понесенных на исправление недостатков выполненных работ (в удовлетворении исковых требований отказано), расторжение договора на оказание услуг. В семи случаях иски касались вопросов взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств подрядчиками по муниципальным контрактам, и в четырех случаях мэрии удалось победить.

В качестве ответчика в арбитражном суде к администрации предъявлялись требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 2,16 миллиона рублей (в удовлетворении исковых требований отказано), о признании права собственности РФ и право собственности оперативного управления на водопровод длиной 7 метров (заключено мировое соглашение), о признании права собственности на трансформаторную подстанцию (заключено мировое соглашение).

Кроме того, на мэрию подали в суд с требованием о взыскании денежных средств в размере 502,78 тысячи рублей. В данном случае речь шла о возврате обеспечения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, исковые требования удовлетворены. Из отчета следует, что арбитражным судом в прошлом году было вынесено два судебных приказа в отношении администрации Болхова о взыскании с нее денежных средств – задолженности по контрактам на оказание услуг. Но оба приказа затем отменили.

В судах общей юрисдикции администрация привлекалась по 86 делам, в том числе: Орловский областной суд рассмотрел 11 апелляционных жалоб, две из которых подавала сама мэрия. В целом за 2024 год в Болховском районном суде с участием администрации райцентра было рассмотрено 74 дела, из них: в качестве истца – 19, в качестве ответчика – 53, в качестве третьего лица – 2.

Мировым судьей судебного участка Болховского района было рассмотрено одно уголовное дело в отношении несовершеннолетнего – по факту повреждения муниципального имущества, а именно четырех скамеек и одного плафона в парке Лесная площадь. По данному делу в ходе судебного разбирательства администрацией Болхова было подано ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что причиненный преступлением ущерб возмещен. Суд ходатайство удовлетворил, и уголовное дело в отношении подростка прекращено.

ИА «Орелград»