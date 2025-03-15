Уличная преступность выросла в Залегощи

Преступления в общественных местах связаны с посягательством на собственность.

Депутаты Залегощенского райсовета заслушали и приняли к сведению отчет начальника ОМВД России о деятельности за 2024 год. Из него следует, что в минувшем году был проделан значительный объем работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и других общественных местах. На всех проводимых в районе мероприятиях с участием граждан дежурили сотрудники полиции. Однако, несмотря на проводимую сотрудниками органов внутренних дел и установленные видеокамеры, количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Всего их было зарегистрировано 16, и все они связаны с посягательством на собственность.

В докладе отмечено, что в 2024 году деятельность сотрудников полиции оставалась востребованной у населения Залегощенского района. В ОМВД поступило и было рассмотрено 2193 заявлений и обращений граждан, что на 16,1 процента больше, чем в 2023 году. По всем поступившим сообщениям проведены проверки, заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, заверили в полиции.

«При этом удалось сохранить тенденцию снижения количества зарегистрированных преступлений на 14 процентов, их общее число составило 74, – говорится в докладе. – Вместе с тем, на 10,3 процента сократилось количество преступлений, относящихся к категории тяжкой и особо тяжкой преступности (26). Сотрудниками ОМВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами раскрыто 44 преступления, из них одно преступление прошлых лет. Раскрываемость преступлений составила 60,3 процента».

Отмечено также, что в 2024 году на территории района не было убийств, не зафиксировано ни одного факта причинения тяжкого вреда здоровью. Самым распространенным видом остаются преступления, направленные против собственности, их количество возросло на 5 процентов – 42 в 2024 году против 40 в 2023 году. Причинами роста таких преступлений в полиции называют «безответственное отношение граждан к сохранности своего имущества». Кстати, за прошедший год в районе было совершено 27 краж, тогда как годом ранее всего 17.

«Серьезной проблемой для всей страны продолжает оставаться совершение мошеннических действий с использованием дистанционных технологий, – следует из отчета. – Ни для кого не секрет, что мошеннические схемы совершенствуются, при этом большинство мошенников находится за рубежом. В результате их деятельности граждане теряют крупные суммы денег, которые нередко копили годами. Полиция считает одним из методов борьбы с этим – массовое информирование населения, осуществление разъяснительной работы о правилах безопасного поведения при общении с мошенниками».

ИА «Орелград»