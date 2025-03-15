Мценские власти запретили жечь костры на кладбищах

На погостах также запрещено выгуливать домашних животных.

Администрация Мценска утвердила положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города. Предыдущее аналогичное постановление было подписано в феврале 2023 года, но теперь оно признано утратившим силу. Новое положение не только устанавливает правила организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, но и регулирует взаимоотношения администрации города Мценска с организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги.

Согласно документу, создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления, да и то лишь в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий. Места погребения солдат, погибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, могут быть перенесены только по решению областных властей.

К полномочиям администрации города Мценска документ относит отвод участков для мест погребения, выдачу родственникам и законным представителям умерших сведений о датах и местах захоронения умерших, ) ведение Книги учета захоронений, предоставление гражданам информации о гарантированном перечне услуг по погребению, организация мероприятий по содержанию территорий кладбищ, создание специализированных служб по вопросам похоронного дела.

Установление режима работы кладбищ также является прерогативой местных властей. Согласно новому документу, кладбища в городе Мценске открыты для посещения ежедневно с мая по сентябрь – с 8 до 20 часов и с октября по апрель – с 8 до 17 часов. У главного входа на территорию кладбища устанавливается стенд со схематическим планом кладбища. Скорость движения транспортных средств по территории кладбища не должна превышать 10 км/час. Установка или замена памятников, надмогильных и мемориальных сооружений допускается только в границах участков захоронений. Памятники, ограды, цветники, цоколи и т.д., установленные гражданами, являются их собственностью и содержатся за их счет.

Въезд автотранспорта для установки и замены надгробных памятников на территорию кладбища разрешен только с 8.30 до 10.00 часов. На территории кладбищ запрещается рытье могил и въезд любого транспортного средства без разрешения на захоронение. Нельзя устанавливать памятники и сооружения, имеющие части, выступающие за границы участка захоронения или нависающие над ними. Запрещено причинять вред надмогильным сооружениям, оборудованию, сооружениям и зданиям, расположенным на кладбище, засорять его территорию.

Нельзя ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выгуливать собак и других домашних животных, пасти скот, разводить костры, добывать песок, глину и грунт, резать дерн, складировать строительные материалы и мусор после обустройства могил в не отведенных для этого местах. Запрещено также находиться на кладбище после его закрытия и проезжать на его территорию на велосипедах, мопедах, мотороллерах и мотоциклах.

ИА «Орелград»