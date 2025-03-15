Орловцам выдадут гранты на семейные фермы

Для получения гранта необходимо пройти и выиграть конкурсный отбор.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора проектов по развитию семейных ферм. Победители получат из областного бюджета субсидии в рамках проекта поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Прием заявок и документов продлится с 19 марта по 12 апреля 2025 года. Принимаются они в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

По вопросам проведения отбора можно обращаться в управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства. Итоги отбора будут подведены до 4 мая 2025 года. Важно отметить новшество. Как и в предыдущие годы, с победителями отбора департамент заключит соглашения, в которых будут четко прописаны целевые показатели. Если фермер их не достигнет в установленный срок, власти вправе потребовать возвращения гранта.

Но в порядке о проведении конкурса появился дополнительный пункт. Он гласит, что получатель гранта освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей в случае, если его ферма пострадала в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов. Но фермеру придется доказывать данные факты документально. Средства гранта можно тратить на приобретение участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Размер гранта, направляемого на разработку указанной проектной документации, не может превышать 3 миллионов рублей. Кроме того, за счет гранта разрешено приобретение и монтаж модульных производственных объектов, комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием и его монтаж, включая автономные источники электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения. Перечень указанного оборудования утверждается приказом департамента сельского хозяйства Орловской области. Допускается также приобретение и монтаж газопоршневых установок.

При определенных условиях фермеру разрешат за счет гранта частично погашать кредиты, полученные на реализацию его проекта. Стоит помнить, что имущество, приобретенное с участием средств гранта, «не подлежит реализации, передаче в аренду, залог или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта». А сделки купли-продажи за счет средств гранта на развитие семейной фермы должны совершаться только между лицами, не являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 20 Налогового кодекса Российской Федерации, и только по безналичному расчету.

Грант на развитие семейной фермы предоставляется крестьянско-фермерским хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами КФХ, в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта заявителя. При этом размер гранта не может быть менее 5 миллионов рублей. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев со дня его получения.

ИА «Орелград»