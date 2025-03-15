Систему водоснабжения Мценска модернизируют

Техническое задание на модернизацию выдали городские власти.

Администрация города Мценска утвердила техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории города Мценска Орловской области на 2026-2030 годы». Основная цель – приведение качества питьевой воды на территории города в соответствие с установленными требованиями. Если заказчиком инвестиционной программы является администрация города, то ее разработчиком станет МУП «Водоканал».

Целями проекта заявлены повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей, гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях, снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения и снижение потерь воды в сетях. Согласно техническому заданию, инвестиционная программа также направлена на повышение эффективности работы насосного оборудования, экономию электроэнергии и повышение качества оказываемых услуг.

В техническом задании сказано, что сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории города Мценска, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, вполне себе обеспечивает потребности абонентов. Централизованное водоснабжение полностью охватывает весь город, система централизованного водоснабжения организована от 26 водозаборных эксплуатационных скважин. В эксплуатационную зону МУП «Водоканал» входит практически вся территория города, за исключением жилой застройки в районе железнодорожного вокзала, снабжающейся от скважин РЖД.

Система холодного водоснабжения города подразделяется на пять технологических зон, скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Особенностью является то, что на водозаборных сооружениях Мценска нет сооружений очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. В соответствии с результатами исследований проб воды, качество подземных вод соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН.

Это позволяет МУП «Водоканал» отказаться от применения дорогостоящих технологий водоподготовки. Обеззараживание питьевой воды перед ее подачей в распределительную сеть также не требуется «в связи с соответствием качества питьевой воды санитарно-микробиологическим требованиям». В то же время качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. А эксплуатация и обслуживание большинства водозаборных сооружений производится с 1950-2000 годов. Износ основных фондов по подъему и добыче воды оценивается в 73,6 процента.

«Существующие водопроводные сети города Мценска проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 20 до 500 мм, – говорится в документе. – Общая протяженность водопроводных сетей составляет 109,049 км. Основная часть водопроводных сетей введена в эксплуатацию в 1950-1990 гг. и требует перекладки. Износ сетей в целом составляет 61,8 процента. В том числе 45,09 км сетей имеет износ 100 процентов».

ИА «Орелград»