В Орле суд обязал привести приют в порядок

Иск подала прокуратура.

Речь идёт о злополучном здании на Новосильском шоссе, 18. Согласно последним данным, сейчас оно находится в оперативном управлении “Спецавтобазы”.

Прокуратура Железнодорожного района провела на объекте проверку и официально зафиксировала, что здание не полностью соответствует необходимым требованиям. Впрочем, о фатальных недоделках, которые мешают запустить в эксплуатацию столь необходимое городу заведение, говорили ранее и областные, и городские власти.

Также орган надзора установил, что “Спецавтобаза” не принимает должных мер к устранению нарушений (и не использует объект по целевому назначению, что также было известно ранее). Кроме того, прокуратура отметила, что жители Орла жалуются на бездействие властей в решении вопроса с бесхозными животными.

В итоге прокуратура обратилась в Железнодорожный районный суд с иском, обязывающим “Спецавтобазу” устранить нарушения. Его удовлетворили. Теперь дело за исполнением судебного решения.

ИА “Орелград”