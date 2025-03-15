Под Орлом простили мебельного мошенника

Болховский районный суд закрыл уголовное дело.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело. Местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. По версии органа предварительного расследования, подсудимый, не являющийся индивидуальным предпринимателем, работником какой-либо коммерческой организации или самозанятым, «оказывал услуги неопределенному кругу лиц по изготовлению мебели в производственном цехе».

Из материалов дела следует, что преступление гражданин совершил в сентябре 2023 года. Он испытывал финансовые трудности и решил заработать «путем умышленного неисполнения взятых на себя договорных обязательств по изготовлению и поставке мебели». Реализуя преступный план, гражданин разместил в интернете объявление. В нем он указал, что якобы является официальным представителем коммерческой организации, дислоцирующейся в Орле и торгующей мебелью. На самом деле сведения были ложными.

На объявление клюнула клиентка, решившая заказать кухонный гарнитур. По телефону стороны договорились о встрече. Злоумышленник приехал к клиентке домой и произвел замеры на кухне, якобы для изготовления гарнитура. Всем своим видом он показывал, что является профессионалом в своем деле. Видимо, он оказался очень убедительным, поскольку клиентка заключила с ним устный договор и перевела ему на счет 165 500 рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, а гарнитур даже не думал поставлять.

Более того, спустя некоторое время он связался с клиенткой и рассказал ей о якобы возникших сложностях. И вновь был настолько убедителен, что сумел выманить у нее еще 60 000 рублей, которые тоже потратил на собственные нужды, причинив потерпевшей материальный ущерб в значительном размере.

Органами предварительного расследования действия гражданина были квалифицированы статье «Мошенничество», но в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него. Объяснила она свою просьбу примирением сторон, так как подсудимый полностью загладил причиненный ей вред. Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, полагая, что подсудимый не принял все необходимые меры для устранения наступивших общественно-опасных последствий после совершения им преступления. Но суд постановил прекратить уголовное дело.

ИА «Орелград»