На Орловщине займутся пожарной пропагандой

Новые пункты включены в положение об обучении граждан.

Правительство Орловской области дополнило собственное постановление «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности». Поправки внесены в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы Орловской области. Раньше указанный выше документ не содержал норм об информировании населения о мерах пожарной безопасности. Теперь дополнительные пункты появились, в связи с чем поправки внесены и в название самого постановления.

Как и прежде, положение регламентирует организацию обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Информировать же о мерах пожарной безопасности будут все население региона. Данная функция возложена на органы исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Информирование предусмотрено в виде проведения противопожарной пропаганды, в том числе через средства массовой информации.

Кроме того, власти обязаны сообщать жителям региона о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности. «Решения по обеспечению пожарной безопасности размещаются органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их принятия», – говорится в постановлении правительства.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности преследует несколько целей. Главная заключается в снижении числа пожаров и степени тяжести последствий от них. Кроме того, новшество призвано увеличить знания простых орловцев в области пожарной безопасности и усовершенствовать формы и методы противопожарной пропаганды, а также более оперативно, чем раньше, доводить до населения информацию в области пожарной безопасности. Повышение эффективности взаимодействия структур областной администрации с органами местного самоуправления и организациями всех форм собственности тоже является одной из целей нового документа.

Предусмотрено совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядка действий при возникновении пожара, изучения приемов применения первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре, создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах.

Пропагандой власти будут заниматься путем разработки, издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, в том числе социальной рекламы, размещения информационных стендов пожарной безопасности и других средств наглядной агитации, организации тематических выставок, смотров, конференций, семинаров, конкурсов, проведения учебно-методических занятий, соревнований на противопожарную тематику, использования специализированных технических средств общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и др.

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Орловской области, с начала года в регионе зарегистрировано 267 пожаров, на которых погибли восемь человек, травмированы четыре человека, спасены 29 человек. Доминирующими причинами пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА «Орелград»