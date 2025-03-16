Амчанка украла у подруги деньги на лечение

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда, местная жительница признана виновной в тайном хищении денежных средств, в результате которого потерпевшей был причинен материальный ущерб в значительном размере. Кстати, потерпевшей оказалась подруга подсудимой. Из материалов дела следует, что она готовилась к операции по замене сустава и по состоянию здоровья находилась «на больничном». Женщина копила деньги на операцию, которые хранила в конверте, в комоде своего дома.

Ей удалось собрать 60 000 рублей на лечение. Эти деньги у нее пропали после визита в гости ее подруги. Потерпевшая показала суду, что знакома с подсудимой около пяти лет. Женщины дружили, поэтому подсудимая знала о накоплениях. Но подругой она оказалась плохой. Осенью 2024 года, когда сожитель потерпевшей находился в отъезде, на заработках, подсудимая явилась в гости к своей подруге. На кухне они совместно распивали спиртные напитки.

Во время застолья хозяйка квартиры неоднократно выходила из кухни, и гостья оставалась одна. Вечером она ушла. О пропаже денег потерпевшая узнала не сразу. Через какое-то время ей понадобились документы для лечения, и она начала их искать. Заглянула в том числе и в комод, где хранила деньги. Тогда-то она и обнаружила, что деньги пропали. Женщина тут же позвонила своей подруге, но та заявила, денег не брала и не имеет к их исчезновению никакого отношения.

«Однако в ходе рассмотрения уголовного дела в суде «подруга» призналась в краже указанных денежных средств, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – В суде было установлено, что в процессе распития спиртных напитков потерпевшая попросила осужденную достать постельное белье из того самого комода, в котором хранились деньги на операцию. Преступный умысел на кражу денег у «подруги» возник, когда она увидела их в комоде в самодельном бумажном конверте».

Деньги подруга переложила в карман своей куртки, а впоследствии потратила их на спиртное и продукты питания. Суд посчитал, что в результате преступных действий осужденная причинила своей подруге значительный материальный ущерб. Отягчающим обстоятельством был признан факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. В результате воровка получила наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

«Именно этот вид наказания с учетом имущественного положения осужденной был применен судом, поскольку отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений», – добавили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»