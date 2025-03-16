Ставшую банкротом орловчанку не освободили от кредита

Суд посчитал, что женщина должна продолжать исполнять свои обязательства.

Любопытное дело о взыскании задолженности по кредитному договору рассмотрел Болховский районный суд Орловской области. Было установлено, что женщина заключила с банком кредитный договор в октябре 2023 года. На сегодняшний день задолженность по нему составляет около 80 тысяч рублей. Эту сумму кредитор попросил суд взыскать в его пользу, причем дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Осложнило обстоятельство спора одно важное обстоятельство.

Женщина не собиралась возвращать банку долг, сославшись на свой особый статус. Суду она рассказала, что ранее определением Арбитражного суда Орловской области ее признали банкротом. Затем в отношении нее была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, утвержден финансовый управляющий. И это действительно так, вот только статус банкрота, как оказалось, в данном случае не касается спорного долга.

«При составлении мотивированного решения судья указал, что поскольку договор займа был заключен после даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, требования, вытекающие из договора займа, относятся к текущим платежам и, как следствие, завершение процедуры банкротства гражданина не освобождает его от обязательств по оплате данной задолженности», – сообщает пресс-служба Болховского районного суда.

Проиграв в суде первой инстанции, женщина подала жалобу в апелляционную инстанцию, но проиграла и там. Областная судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами Болховского районного суда и оставила апелляционную жалобу гражданки без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменения.

ИА «Орелград»