Счет на сантиметры: ремонт дорог вызвал вопросы у КСП

КСП выявила нарушения при исполнении муниципальных контрактов в Малоархангельском районе.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных бюджету Малоархангельского района. В частности, были проверены контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также на благоустройство дворовых территорий. Например, аудиторы выяснили, что в ходе благоустройства дворовой территории по переулку Октябрьскому в городе Малоархангельске заказчик принял и оплатил работы по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей стоимостью 220,5 тысячи рублей, не отвечающих техническим требованиям строительных правил.

По результатам проверки расходования межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Малоархангельского района на ремонт автомобильных дорог, также выявлен ряд нарушений. Например, в нарушение нескольких статей Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе и Бюджетного кодекса Российской Федерации заказчиком, в роли которого выступала местная администрация, были приняты и оплачены работы по устройству покрытия парковочной зоны из асфальтобетонных смесей на сумму 327,8 тысячи рублей.

По мнению аудиторов, данные работы подрядчик выполнил с нарушением требований государственных стандартов в части толщины слоя покрытия – уложен был слой толщиной 2,1 сантиметра, тогда как нормативом предусмотрена толщина такого слоя 4 сантиметра. Из отчета Контрольно-счетной палаты также следует, что в нарушение частей статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта, заключенного еще в марте 2022 года, администрация Малоархангельского района не направила претензии на оплату неустойки в размере 57,6 тысячи рублей. Аудиторы уточнили, что такая претензия должна была быть направлена в адрес подрядчика за нарушение договорных обязательств.

ИА «Орелград»