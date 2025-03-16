Новые правила аттестации дали сфере образования

Следовать им будут руководители образовательных организаций.

Правительство Орловской области внесло изменения в положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных региональному департаменту образования. Аналитический обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, что сроки проведения аттестации руководителей образовательных организаций или кандидатов на эти должности не могут превышать 2 месяца со дня принятия соответствующего приказа департамента или подачи кандидатом заявления о проведении аттестации.

«Тестирование проводится с использованием автоматизированной системы на базе бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», – отмечают аналитики. – Методы оценки профессиональной деятельности руководителя, которые будут использоваться при проведении второго этапа аттестации, перечень вопросов и критерии оценки профессиональной деятельности руководителя определяются Аттестационной комиссией»

Причем определиться Аттестационная комиссия должна не менее чем за один месяц до дня проведения аттестации, а решение оформляется протоколом заседания. Оценка профессиональной деятельности руководителя государственной образовательной организации, согласно обновленным правилам, основывается на его соответствии занимаемой должности, сложности выполняемой им работы и ее результативности.

Кстати, результаты аттестации могут послужить и основанием для увольнения – в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. Поэтому в состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, который, в случае чего, должен отстаивать права аттестуемого.

«В случае поступления до дня проведения заседания Аттестационной комиссии заявления аттестуемого о переносе аттестации по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка) аттестация переносится на более поздний срок, но не более чем на 30 календарных дней», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»