Под Орлом с молотка пустят горпищекомбинат

Мценские депутаты расширили программу приватизации на 2025 год.

Мценский городской Совет народных депутатов провел внеочередное заседание, чтобы рассмотреть два важных вопроса. Оба касались бюджета города. Так, в первом случае по инициативе администрации райцентра местные парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Он дополнен объектами муниципального имущества. В частности, в план приватизации включен горпищекомбинат площадью 352,3 квадратных метра. Его кадастровая стоимость составляет 1,716 миллиона рублей. Реализовать лот предполагается на торгах в течение 2025-2026 годов.

Также в список приватизации мценские депутаты включили цех сажизделий площадью 793,2 квадратных метра и кадастровой стоимостью 3,88 миллиона рублей; здание административно-производственного назначения площадью 524,8 квадратных метра и кадастровой стоимостью 667,83 тысячи рублей; консервный цех площадью 1272,3 квадратных метра и кадастровой стоимостью 11,495 миллиона рублей. Начальная цена лотов будет определена непосредственно перед аукционами, на основании рыночной оценки независимого эксперта.

Кроме того, депутаты на внеочередной сессии внесли поправки в свое же решение «О бюджете города Мценска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно им, основные характеристики бюджета города Мценска на 2025 год теперь выглядят так: общий объем доходов запланирован в сумме 1,568 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – в сумме 1,179 миллиарда рублей. Общий объем расходов составит 1,571 миллиарда рублей, то есть дефицит бюджета пока запланирован в сумме 3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»