Стало известно о проверке финансирования культуры в Ливнах

КСП проверила исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата Ливен провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура и искусство города Ливны» в 2023 и 2024 годах. ответственным исполнителем программы является управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны, проверенными выборочно соисполнителями – Ливенский краеведческий музей и Ливенская городская центральная библиотечная система.

Муниципальная программа «Культура и искусство» была утверждена постановлением администрации города в 2019 году. Ее основной целью является развитие отрасли культуры в городе. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составил 780,031 миллиона рублей. Программа реализуется в два этапа: с 2020 по 2023 годы и с 2024 по 2029 годы. На выполнение программных мероприятий в 2023 году было направлено 84,473 миллиона рублей, в 2024 году – 97,391 миллиона. Основную долю составили расходы на развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства: в 2023 году – 48 процентов, в 2024 году – 47 процентов.

В ходе реализации программы в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году МБУ «ЦМ «Лидер» было приобретено оборудование для создания виртуального концертного зала; в 2024 году Ливенский краеведческий музей получил новое оборудование, а на базе Ливенской городской детской библиотекой № 3 открылась первая в городе детская модельная библиотека. В результате проверки были выявлены некоторые нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также нарушения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны.

«По результатам проверки в адрес начальника управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны, директора МБУ «Ливенский краеведческий музей», директора МКУ «Ливенская городская централизованная библиотечная система» направлены представления, – сообщила КСП, не уточнив характер и масштабы нарушений. – Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

ИА «Орелград»