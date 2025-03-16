Скончался схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Московского и всея Руси

Последние дни уроженец Орловской области провел в скиту и здесь же отошел ко Господу.

Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь, преставился ко Господу, сообщает Официальный канал Введенского ставропигиального мужского монастыря.

В монастыре Оптина пустынь проходит прощание. Похороны пройдут там же. О времени будет объявлено позже.

Телеканал «Спас» эфир 16 марта посвятит программам и воспоминаниям о старце.

Напомним, сведения о том, что почётный житель Орловской области находится в реанимации появилась в феврале в нескольких православных интернет-сообществах.

Летом 2024 года Илий присутствовал на ряде мероприятий в Орловской области. В сентябре в монастыре официально подтвердили, что Илий вновь покинул Орловщину и находится там.

ИА “Орелград”