Дело об испорченной под Орлом почве рассмотрел суд

Тревогу забили местные жители, попросившие помощи у прокуратуры.

Как сообщает Орловский районный суд, в рамках гражданского делопроизводства рассмотрены и удовлетворены исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора, выступившего в защиту интересов Российской Федерации, а также неопределенного круга лиц. Ответчиком по делу проходило ООО «Звягинскому крахмальному заводу». Надзорное ведомство просило суд понудить предприятие к выполнению мероприятий по ликвидации производственных отходов и восстановлению плодородия почвы.

Основанием для проведения прокурорской проверки и последующего обращения в суд послужило коллективное обращение жителей Орловского муниципального округа. Они пожаловались в прокуратуру на то, что, по их мнению, крахмальный завод, портит почву. Прокурорская проверка выявила факт загрязнения почвы, «как объекта охраны окружающей среды». В иске надзорное ведомство указало, что загрязнение произошло из-за «размещения на почве производственных сточных вод», а также акцентировало внимание суда на «непринятии мер по возмещению вреда в натуре со стороны причинителя вреда».

В рамках судебного разбирательства удалось установить, что «вследствие ненадлежащего использования и охраны земель, ООО «Звягинский крахмальный завод» допустило загрязнение плодородного слоя почвы на общей площади 2274 квадратных метра, что стало причиной причинения вреда земле, как природному ресурсу». Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора и обязал ответчика разработать и утвердить проект рекультивации земель, а также ликвидировать разливы производственных стоков. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отметили при этом в пресс-служба Орловского районного суда.

ИА «Орелград»