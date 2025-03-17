Клычков тоже простится с Илием

Орловский губернатор возглавит официальную делегацию нашего региона на прощании.

Об этом он рассказал в социальных сетях — в ходе внеочередного стрима.

«Завтра официальная делегация будет на прощании. Я буду представлять нашу область. Вечная память батюшке», – высказался губернатор.

Также Клычков уточнил, что для желающих принять участие в церемонии прощания выделено шесть бесплатных автобусов. О времени и месте их отправления ранее сообщили в Орловской митрополии.

Губернатор указал, что из Орла отправится пять автобусов. Шестой выедет из посёлка Становой Колодезь — с малой родины старца. Здесь местом встречи станет территория у местного храма. Отправление состоится в 17:30.

ИА «Орелград»