Клычков тоже простится с Илием

17.3.2025 | 13:40 Новости, Общество

Орловский губернатор возглавит официальную делегацию нашего региона на прощании.

Фото: t.me/staretsili

Об этом он рассказал в социальных сетях — в ходе внеочередного стрима.

«Завтра официальная делегация будет на прощании. Я буду представлять нашу область. Вечная память батюшке», – высказался губернатор.

Также Клычков уточнил, что для желающих принять участие в церемонии прощания выделено шесть бесплатных автобусов. О времени и месте их отправления ранее сообщили в Орловской митрополии.

Губернатор указал, что из Орла отправится пять автобусов. Шестой выедет из посёлка Становой Колодезь — с малой родины старца. Здесь местом встречи станет территория у местного храма. Отправление состоится в 17:30.

ИА «Орелград»


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