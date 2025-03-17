Пожароопасный сезон объявили в Орловской области

Соответствующее решение приняло правительство региона.

Правительство Орловской области своим постановлением установило с 17 марта начало пожароопасного сезона на территории региона. Как следует из преамбулы документа, принят он для организации контроля за обстановкой, связанной с лесными пожарами, повышения уровня пожарной безопасности лесов, а также предотвращения распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на населенные пункты и детские лагеря, непосредственно примыкающие к лесным участкам. Главному управлению МЧС России по Орловской области рекомендовано обращать особое внимание на противопожарное состояние населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров, при проведении профилактической работы в жилом секторе.

«В это время вероятность возникновения возгораний накладывает на людей дополнительные требования по аккуратности и внимательности к своим действиям; все это в интересах каждого из нас, – говорят в пресс-службе Главного управления МСЧ России по Орловской области. – Весной люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом забывая о требованиях пожарной безопасности. Сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь».

В ведомстве привели статистику, согласно которой 90 процентов природных пожаров возникают по вине человека. По официальным данным, за последние 5 лет на территории Орловской области зарегистрировано 7834 ландшафтных и природных пожаров, в результате которых огонь повредил 21 и уничтожил 34 строения. В текущем году же к началу марта «по причине бесконтрольного горения сухой травянистой растительности» произошло 147 пожаров, из которых 10 классифицированы как ландшафтные и природные.

Ранее ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» выпустило прогноз, согласно которому уже в марте 2025 года прогнозируется высокий риск пожарной опасности в лесах на территории регионов Центрального федерального округа, к которому относится и Орловская область. Согласно долгосрочному прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в апреле ожидается IV класс пожарной опасности, а с мая по сентябрь – V класс.

«Резкое увеличение количества предпосылок к возникновению таких пожаров наблюдается в период праздников, – отметили в ГУ МЧС. – Отдых в лесу становится бедой для природы и огромной проблемой для работников леса. На тушение природных пожаров тратятся огромные средства. Дисциплинированность, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения от пожаров. Любая неосторожность в обращении с огнем может обернуться бедой для вас, для других людей, для природы. То, что она создавала веками, может погибнуть в огне за несколько часов. Давайте вместе предотвратим пожары!».

ИА «Орелград»