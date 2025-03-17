На Орловщине увековечат память о старце Илии

Завтра его будет отпевать патриарх Кирилл.

Сегодняшнее заседание областного правительства началось с минуты молчания в память об Илии (Ноздрине). Знаменитый православный священник и монах, духовник патриарха Кирилла скончался в монастыре «Оптина пустынь» (в Калужской области) – об этом стало известно накануне утром. Орловцу было 93 года.

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что Илий являлся почётным гражданином Орловской области, а также Орла. Клычков, что в нашем регионе неообходимо создать условия для сохранения памяти о старце.

Завтра в 12 часов в «Оптиной пустыни» состоится отпевание Илия. Его возглавит сам патриарх Кирилл.

Как пояснил губернатор, сейчас орловские власти решают вопрос с организованной отправкой из нашей области паломников, желающих попрощаться со старцем. Когда эта работа будет доведена до конца, орловцев проинформируют дополнительно.

ИА «Орелград»