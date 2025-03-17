Стали известны подробности ухода старца Илия

О них рассказала келейница почётного гражданина Орловской области.

Монахиня Анна рассказала в интервью телеканалу «Спас», что кончина знаменитого орловца была «просто блаженная».

«Мне кажется, только святые люди так могут умирать, потому что не было никакого ни ропота, ни страха, ничего. От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло. И он взял меня за руку и очень долго держал», – поделилась Анна.

Также она отметила, что, хотя у старца были проблемы с дыханием, рукопожатие оставалось крепким. «Потихонечку угасал. Знаете, как свеча угасает», – рассказала монахиня.

Кроме того, Анна обратила внимание и на «ясный взгляд» Илия в последние минуты его земной жизни. «Обычно человек умирает — какое-то помутнение в глазах бывает. А это, наоборот, было такое просветление», – указала она.

«Когда его рука просто сама упала, вот так я сидела рядом с ним, я только тогда поняла, что батюшка отошёл», – заключила келейница старца.

Напомним, сегодня губернатор Андрей Клычков заявил о необходимости увековечить память об Илии, а также пообещал организовать отъезд паломников из Орловщины в монастырь «Оптина пустынь», где завтра в 12 часов состоится отпевание. Его возглавит сам патриарх Кирилл, чьим духовником был Илий.

ИА «Орелград»