Виновника тяжелого ДТП простили в Орле

Дело рассматривал Советский районный суд города Орла.

Как следует из материалов уголовного дела, органы предварительного расследования обвиняли местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Авария произошла в январе 2024 года. Подсудимый в тот день двигался на автомобиле «Шкода Октавия» по автодороге Орел – Знаменское со стороны улицы Скворцова города Орла в направлении деревни Никуличи Орловского муниципального округа.

Проведенная экспертиза показала, что иномарка находилась в технически исправном состоянии. Суд установил, что во время движения подсудимый проявил преступную небрежность, так как не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, не выбрал безопасную скорость. В деле говорится, что он вел свой автомобиль со скоростью примерно 35-40 км/ч, но в тот день дорога была покрыта льдом и снегом. По мнению суда, указанная скорость не обеспечивала водителю возможность постоянного контроля за движением.

Совершая маневр обгона, иномарка выехала на полосу встречного движение, где столкнулась с «Газелью», двигавшейся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия женщине-пассажиру «Газели» были причинены телесные повреждения в виде закрытых переломов ребер и голени со смещением отломков. Данные травмы, как установили позднее медики, причинили тяжкий вред здоровью потерпевшей. Дело дошло до суда, но наказание назначено не было.

Потерпевшая в судебном заседании заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она указала, что подсудимый возместил ей материальный и моральный вред, причиненный преступлением, заплатив определенную сумму денег. Претензий к нему она больше не имеет. Подсудимый ее слова подтвердил и выразил согласие на прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Несмотря на возражения государственного обвинителя, требовавшего рассмотрения уголовного дела, оно было прекращено на основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть в связи с примирением сторон. Кроме того, суд снял арест, наложенный ранее на иномарку обвиняемого.

ИА «Орелград»