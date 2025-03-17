Нивелирную марку нашли в стене дома купца Бакина

Нивелирную сеть обследуют в Орловской области.

В Орловской области стартовали работы по обследованию пунктов государственной нивелирной сети III-IV классов. Всего на территории региона насчитывается 3228 таких пунктов. Актуальные сведения о них содержатся в Федеральном фонде пространственных данных. Такие данные приводит пресс-служба Управления Росреестра в Орловской области. Нивелирной сетью называют высотную геодезическая сеть, представляющую собой сеть пунктов земной поверхности, высоты которых определены из нивелирования, то есть от условного нуля.

Пункты сети обозначают на местности нивелирными марками, которые закладываются в стены долговечных сооружений или закрепляются на части конструкции сооружения, например, в его фундаменте, колонне или стене. Нивелирная сеть служит высотной основой для строительства. Геодезические пункты могут размещаться как на объектах капитального строительства, так и на земле – располагаться на землях общего пользования или территориях земельных участков собственников, землепользователей, арендаторов земель, уточнили в региональном Управлении Росреестра.

В рамках масштабного обследования уже сделаны первые любопытные находки. Сообщается, в частности, что ходе очередного выезда был обнаружен пункт государственной нивелирной сети, заложенный в стене Дома купца Бакина почти сто лет назад – в 1931 году. Данное здание имеет статус памятника архитектуры и градостроительства регионального значения, в настоящее время в нем располагается Орловский дом литераторов.

«Визуально не всегда возможно определить наличие на земельном участке геодезического пункта, – добавили в региональном Управлении Росреестра. – Для уточнения сведений собственник земли может заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости или воспользоваться порталом «Национальная система пространственных данных»».

ИА «Орелград»