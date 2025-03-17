Орловский судмедэксперт обвиняется в присвоении 1,4 миллиона

17.3.2025 | 12:43 Криминал, Новости

Дело рассмотрит Кромской районный суд.

«Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы». Фото: sudmed57.ru

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, обвиняемый работает в местном отделении областного «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Преступления происходили в 2022-м и 2023-м годах. Орловец оказывал немедицинские услуги — в частном порядке, но на своём рабочем месте и в своё рабочее время. Работа не оформлялась официально. Договора не заключались.

Вместо этого мужчина направлял клиентов к знакомым предпринимателям. Бизнесмены перечисляли ему часть получаемых средств. Затем орловец присваивал их себе.

Теперь его обвиняют в присвоении 1,4 миллиона рублей. Как считают в правоохранительных органах, примерно такой ущерб был нанесён учреждению.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении и добровольно возместил причинённый ущерб», – отметили в СКР. Также в ведомстве подчеркнули, что имущество мужчины было арестовано.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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