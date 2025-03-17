Автобусы к месту прощания с Илием отправятся сегодня

Они будут бесплатными.

Отправление будет происходить в Орле у памятника Лескову сегодня в 19 часов. Об этом сообщает пресс-служба Орловской митрополии.

На месте нужно будет присутствовать в 18:30. При себе надо иметь паспорт.

Также на автобусах можно будет вернуться в Орёл. Ориентировочно, возвращение запланировано на 18 марта на 6 утра.

Напомним, прощание происходит в Калужской области в монастыре «Оптина пустынь», где Илий (Ноздрин) провёл долгие годы. Ожидается очередь, поэтому паломникам советуют взять с собой тёплую одежду, а также питьевую воду и горячий чай (в термосах).

Отпевание знаменитого орловца начнётся завтра в 12 часов. Церемонию возглавит патриарх Кирилл.

Ранее келейница старца Анна рассказала о последних минутах его жизни.

ИА «Орелград»