Областные власти разрешили добывать дичь и кабана

Охота на кабана связана с угрозой распространения африканской чумы свиней.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов, разрешив добыть 16 особей кабана обоих полов и всех возрастов. Основанием для принятия такого приказа послужило письмо, поступившее в департамент из регионального управления ветеринарии. Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза возникновения или распространения болезней животных, а именно африканской чумы свиней.

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов определен по 12 апреля 2025 года. Добывать кабана разрешено только способами, исключающими нанесение вреда другим животным и обеспечивающие сохранность среды их обитания. При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешённое орудие охоты – охотничье огнестрельное оружие.

Добытые кабана подлежат лабораторному обследованию на выявление у них вируса африканской чумы свиней. Зараженные туши подлежат немедленному уничтожению. В случае получения отрицательного результата на заболевание допускается личное потребление туш кабана. Добывать дикого зверя разрешено только на территории охотничьих угодий, перечисленных в приказе департамента.

Чуть ранее были внесены изменения в указ губернатора «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области». Согласно поправкам, на территории охотничьих угодий, расположенных в южной зоне (Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Колпнянский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский районы), охота на водоплавающую дичь открывается с предпоследней субботы марта продолжительностью 10 календарных дней; на боровую дичь – с последней субботы марта продолжительностью 10 календарных дней.

На территории охотничьих угодий, расположенных в северной зоне (Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Урицкий, Хотынецкий, Корсаковский районы и Орловский муниципальный округ), охота на водоплавающую дичь открывается с последней субботы марта продолжительностью 10 календарных дней; на боровую дичь – с первой субботы апреля продолжительностью 10 календарных дней». Новый указ губернатора уже вступил в силу со дня его официального опубликования.

ИА «Орелград»