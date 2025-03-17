Орловским аграриям придется пересеять 30% рапса и 9% зерновых

Предприятия региона готовы к новому сезону и частично приступили к весенним работам.

О подготовке техники, приобретении удобрений, семян и горюче-смазочных материалов поговорили на заседании правительства региона 17 марта. По многим показателям наш агропромышленный комплекс занимает лидирующие позиции. В текущем сезоне от тружеников села аналогично ожидают достойный вклад в продовольственную безопасность страны, отметил губернатор Андрей Клычков.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой, земли сельскохозяйственного назначения занимают 83% территории Орловской области. Посевная площадь под урожай 2025 года запланирована на уровне 1 миллион 339 тысяч гектаров, в том числе на 430 тыс. га сев уже прошел (333 тыс. – это озимые зерновые, 96 тыс. – озимый рапс).

«Состояние посевов озимых зерновых культур и масличных оценивается как хорошее и удовлетворительное на 91% площади по зерновым и по рапсу на 70%, – уточнила Суровцева. – Яровой сев будет осуществляться на площади 830 тысяч гектаров (это 421 тыс. – яровых, зерновых, зернобобовых и крупяных культур, 404 тыс. – технических культур, 18,5 тыс. – картофеля)».

Для проведения ярового сева в наличии имеется 84 тысячи тонн семян яровых, зерновых, зернобобовых и крупных культур, что составляет 109% от потребности. По итогам проверки 100% семян являются кондиционными. Кроме того, приобретено 2600 килограммов семян гибридов сельскохозяйственных культур, которые не производятся в регионе. Это рапс, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза.

«Следует отметить, что в 2024 году посевы под элитными семенами занимали 12% посевной площади при индикаторе 10%. И нам нужно еще далее работать в этом направлении», – подчеркнула Евгения Суровцева.

Важное значение имеет увеличение объемов внесения минеральных удобрений, так как это один из долгов высокой урожайности, отметила глава департамента. В 2024 году Орловская область заняла второе место в Российской Федерации по объему внесения удобрений. Это 157 килограмм в действующем веществе на 1 гектар, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране. На комплекс весенних полевых работ требуется 100 тысяч тонн минеральных удобрений. 47% из них уже завезено в хозяйства, остальная часть законтрактована и находится на складах поставщиков и будет поступать по мере необходимости.

«Полностью подготовлена сельскохозяйственная техника к яровому селу. Это более 6100 тракторов, 6400 почвообрабатывающих агрегатов, более 2400 сеялок и посевных комплексов», – сообщила Суровцева.

Потребность в дизельном топливе составляет 22,5 тысячи тонн. Завезено в хозяйство уже 60%. Потребность в автомобильном бензине составляет 700 тонн. Более половины завезено. Перебои в поставках ГСМ отсутствуют, заверила Евгения Суровцева.

Лимиты государственной поддержки в АПК Орловской области составляют 1,5 млрд рублей на данный год.

«В структуре выручки, которую зарабатывают наши сельхозпроизводители, господдержка составляет всего лишь 1%. Обратите внимание еще раз на эти цифры. В прошлом году 1,2 млрд у нас была господдержка. В бюджеты всех уровней наш агробизнес заплатил 10 миллиардов рублей налогов и сборов».

ИА “Орелград”