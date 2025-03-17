Расходы на здравоохранение обсудили в облсовете

Отчетом выступило региональное правительство.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, отчет от имени правительства представил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Альянов. Он сообщил, что в минувшем году для медучреждений региона было приобретено 11 автомобилей и 281 единица медицинского оборудования. Построено четыре новых ФАПа, приобретены и введены в эксплуатацию шесть единиц специализированной медтехники для онкологических центров.

«На создание единого цифрового контура в отчетном периоде было выделено 60 миллионов рублей, которые были полностью освоены, на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения — 39 миллионов рублей. Средства были направлены на выплаты студентам-медикам, медработникам по возмещению расходов оплаты коммунальных услуг, а также выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Альянов также сообщил, что из 54 показателей национального проекта «Здравоохранение» регионом было выполнено 43. В числе минусов он отметил то, что в 2024 не удалось приступить к строительству поликлиники № 1 в Орле. Сроки строительства объекта перенесены на 2025 год, конкурсные процедуры по выбору подрядной организации продлены до 23 марта текущего года. Депутаты также заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Орловской области, которая провела аудит эффективности мероприятий, направленных на приобретение медицинских лекарств и изделий бюджетным учреждением здравоохранения «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой».

Ранее КСП также провела аудит закупок департамента здравоохранения в 2022-2023 годах. Было установлено, что в нарушение Порядка лекарственного обеспечения, «департаментом не организована на должном уровне закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий». Так, в извещениях на закупку лекарств для льготников были установлены требования, которым отвечало малое количество потенциальных поставщиков, а именно был установлен необоснованно короткий срок поставки товара (5 рабочий день) одной партией лекарственных препаратов, планируемых израсходовать в течение года. При этом были установлены требования к остаточному сроку годности лекарственных средств – 12 месяцев.

Информация в коммерческих предложениях потенциальных поставщиков оказалась несопоставима с коммерческими и финансовыми условиями планируемых закупок на общую сумму 443,797 миллиона рублей. Расхождения наблюдались по объему и срокам поставок, остаточному сроку годности на дату поставки. Также аудиторы считают, что департаментом при определении и обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) методом анализа рынка не использовались различные источники общедоступной информации о рыночных ценах. Это привело к получению неполной информации о рыночных ценах на закупаемые товары и повлекло за собой завышение НМЦК и неэффективность использования бюджетных средств на сумму 9,237 миллиона рублей.

ИА «Орелград»