Простые орловцы построили 66,6 процента всего жилья

17.3.2025 | 9:20 Новости, Строительство

Ситуацию на строительном рынке региона оценили статистики.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловской области за первый месяц текущего года населением за счет собственных и привлеченных средств было построено 173 новых жилых дома общей площадью 25,8 тысячи квадратных метров, что составляет 66,6 процента от всей площади жилья, введенного регионе в январе 2025 года. такие оперативные данные представил Орелстат. Статистики подсчитали, что 48 жилых домов, построенных простыми жителями, площадью 3,7 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
«Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 168 квартир в одном жилом здании квартирного типа общей полезной площадью 13 тысяч квадратных метров, – информирует Орелстат. – В январе 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками в целом была построена 341 квартира. Всего введено в эксплуатацию 38,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 23,2 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 15,6 тысячи квадратных метров. Из числа введенных в действие в январе 2025 года зданий 95,1 процента составляют здания жилого назначения».
С начала текущего года организациями, не относящимися к так называемым субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, по договорам строительного подряда и хозяйственным способом выполнено работ на общую сумму 274,2 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах составляет более трети объема января 2024 года. А общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе 2025 года составил 1,1 миллиарда рублей, или 35,5 процента, в сопоставимой оценке, к уровню соответствующего месяца прошлого года.
ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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