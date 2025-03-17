Орловские выпускники отрепетируют сдачу математики

В регионе пройдут тренировочные экзамены с участием обучающихся 9 и 11 классов.

Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования, 18 и 20 марта в Орловской области пройдут репетиционные экзамены по математике. Пройдут они в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в условиях, максимально приближенных к реальным. В репетиционных экзаменах примут участие ученики 9 и 11 классов, а сами испытания пройдут в тех же пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в которых через несколько месяцев состоятся настоящие испытания.

В преддверии репетиционных экзаменов в Центре прошло совещание, в котором приняли участие муниципальные координаторы, ответственные за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования и руководители пунктов проведения экзаменов. Они обсудили организационные и технические вопросы подготовки и проведения масштабной математической репетиции.

«Тренировочные экзамены помогают обучающимся познакомиться с процедурой проведения экзаменов, оценить свои знания по учебному предмету, психологически подготовиться к предстоящим экзаменационным испытаниям. Руководители образовательных организаций и учителя-предметники смогут провести анализ готовности выпускников к экзаменам, выявить образовательные дефициты и внести корректировку в свои педагогические планы» – отметила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская.

Так, 18 марта пройдет тренировочный ЕГЭ по математике базового и профильного уровней и ГВЭ по математике, а на 20 марта намечено проведение репетиции ОГЭ и ГВЭ по математике. На сдачу ЕГЭ профильного уровня отводится 3 часа 55 минут, ЕГЭ базового уровня – 3 часа, ОГЭ и ГВЭ – по 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов предусмотрены дополнительные 1 час 30 минут. Проверки работ возьмут на себя школьные комиссии.

ИА «Орелград»